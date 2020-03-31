ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Москве ужесточили правила выхода из дома на время карантина

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 15:37
В Москве ужесточили правила выхода из дома на время карантина
Иллюстративное фото (freepik)

Для каждого выхода из дома необходимо будет получить специальное разрешение

Для жителей столицы Российской Федерации ужесточили правила выхода из дома на время карантина из-за коронавируса. Об этом сообщают местные СМИ.

Так, жителям Москвы в условиях карантина потребуется получать на сайте мэрии QR-код для каждого выхода из дома - выход в магазин, выброс мусора, прогулка с собакой или выезд на дачу.

Без ограничений передвигаться по городу смогут лишь обладатели "заданных групп удостоверений" в том числе сотрудники силовых ведомств, правительства, столичной мэрии, Государственной думы и Совета федерации.

Жителям необходимо будет зарегистрироваться на сайте правительства Москвы, после чего они будут получать QR-коды для выхода из дома.

Отметим, в РФ на сегодня зарегистрировано 2337 случаев коронавируса в 73 регионах.

Напомним, на Кипре также ужесточили правила карантина. С 21:00 до 06:00 запрещено любое передвижение людей, кроме как на работу и то с разрешением. Также выходить из дома в магазин за покупками можно только со специальным разрешением.

Коронавирус в Черновицкой области: в реанимации 7 человек В Украине с понедельника стартует "Всеукраинская школа онлайн"
Новости Украины МоскваКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь