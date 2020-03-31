У Москві посилили правила виходу з дому на час карантину

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Для кожного виходу з будинку необхідно буде отримати спеціальний дозвіл

Для жителів столиці Російської Федерації посилили правила виходу з дому на час карантину через коронавірус. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Так, жителям Москви в умовах карантину потрібно отримувати на сайті мерії QR-код для кожного виходу з дому - вихід в магазин, викид сміття, прогулянка з собакою або виїзд на дачу.

Без обмежень пересуватися по місту зможуть лише володарі "заданих груп посвідчень" у тому числі співробітники силових відомств, уряду, столичної мерії, Державної думи і Ради федерації.

Жителям необхідно буде зареєструватися на сайті уряду Москви, після чого вони будуть отримувати QR-коди для виходу з дому.

Відзначимо, в РФ на сьогодні зареєстровано 2337 випадків коронавіруса в 73 регіонах.

Нагадаємо, на Кіпрі також посилили правила карантину. З 21:00 до 06:00 заборонено будь-яке пересування людей, крім як на роботу і з дозволом. Також виходити з дому в магазин за покупками можна тільки зі спеціальним дозволом.