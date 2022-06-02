UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Москве снова угрожают ударами по украинским центрам принятия решений: названо условие

Фото: замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия угрожает нанести ракетные удары по центрам принятия решений Украины в случае, если ВСУ использует американскую технику для атаки территорий РФ.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"В случае, если эти виды вооружений (оружие США - ред.) будут использованы против российских территорий, у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений", - заявил Медведев.

При этом он подчеркнул, что целями станут "и Минобороны, и Генштаб, и все что угодно". Также российский чиновник снова пригрозил ударами "по центру принятия решений вне Киева".

Напомним, ранее Медведев заявлял, что войска РФ атаковали бы командные пункты Украины вне столицы, если бы президент США Джо Байден решил передать ВСУ ракетные системы с возможностью достать до российской территории.

Также мы писали, что, по словам Медведева, условия по перемирию, которые озвучил президент Украины Владимир Зеленский, являются "невыполнимыми и категоричными".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Медведевракетный ударВойна России против Украины