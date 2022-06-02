У Москві знову загрожують ударами по українським центрам прийняття рішень: названо умову

Росія загрожує завдати ракетних ударів по центрах прийняття рішень України у разі, якщо ЗСУ використає американську техніку для атаки територій РФ.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на " ТАСС ", про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

"У разі, якщо ці види озброєнь (зброя США - ред.) будуть використані проти російських територій, у збройних сил нашої країни не залишиться іншого вибору, окрім як нанести удари по центрам ухвалення рішень", - заявив Медведєв.

При цьому він наголосив, що цілями стануть "і Міноборони, і Генштаб, і все, що завгодно". Також російський чиновник знову пригрозив ударами "по центру прийняття рішень поза Києвом".