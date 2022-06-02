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У Москві знову загрожують ударами по українським центрам прийняття рішень: названо умову

Фото: заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія загрожує завдати ракетних ударів по центрах прийняття рішень України у разі, якщо ЗСУ використає американську техніку для атаки територій РФ.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС", про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

"У разі, якщо ці види озброєнь (зброя США - ред.) будуть використані проти російських територій, у збройних сил нашої країни не залишиться іншого вибору, окрім як нанести удари по центрам ухвалення рішень", - заявив Медведєв.

При цьому він наголосив, що цілями стануть "і Міноборони, і Генштаб, і все, що завгодно". Також російський чиновник знову пригрозив ударами "по центру прийняття рішень поза Києвом".

Нагадаємо, раніше Медведєв заявляв, що війська РФ атакували б командні пункти України поза столицею, якби президент США Джо Байден вирішив передати ЗСУ ракетні системи із можливістю дістати до російської території.

Також ми писали, що, за словами Медведєва, умови щодо перемир'я, які озвучив президент України Володимир Зеленський, є "нездійсненними та категоричними".

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