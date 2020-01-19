В Москве состоялось несколько пикетов против конституционной реформы

Несколько одиночных пикетов состоялось в Москве (Россия) против изменений к конституции страны, о которых объявил президент РФ Владимир Путин. Об этом передает DW.

В частности, в субботу, 18 января, на один из таких пикетов к зданию администрации президента РФ вышел местный журналист и муниципальный депутат Илья Азар.

Впоследствии его сменили еще несколько человек. В руках они держали плакаты с лозунгами, направленными против конституционной реформы.

"Мы больше не хотим вставать с колен. Нам не нужен отец нации", - было написано на плакате Азара.

В то же время мэрия Москвы согласовала еще одну акцию против реформы конституции. Она запланирована на 1 февраля, а на участие в демонстрации заявлены 10 тысяч участников. Московские власти сообщили, что заявку подала "группа граждан", не уточняя деталей про организаторов.

Напомним, 15 января Путин выступил с посланием Федеральному собранию, заявив о необходимости внесение ряда изменений в Конституцию России, которые усиливают роль парламента в формировании правительства.

Также президент России назначил Михаила Мишустина новым прем'ер-министром РФ.