В Москве силовики задержали участников пикета в поддержку афганских женщин

Участники акции за права женщин в Афганистане, стоявших в одиночных пикетах у посольства этой страны в Москве в понедельник, 23 августа, были задержаны. Пока известно о шести задержанных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ОВД-Инфо".
Указывается, что среди задержанных - активисты движения "СоцФемАльтернатива" Ксения Безнадежных и "Социалистическая альтернатива" Илья Луховицкий, а также четыре женщины, полные имена которых издание не называет. Все они были доставлены в ОВД "Пресненский".
Напомним, что боевики движения «Талибан» открыли огонь по участникам митинга в провинции Нангархар в поддержку национального флага Афганистана.