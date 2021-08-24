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У Москві силовики затримали учасників пікету на підтримку афганських жінок

Автор: Артур Родивилов

Учасники акції за права жінок в Афганістані, що стояли в одиночних пікетах біля посольства цієї країни в Москві в понеділок, 23 серпня, були затримані. Поки відомо про шістьох затриманих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ОВС-Інфо".

Вказується, що серед затриманих - активісти руху " СоцФемАльтернатива "Ксенія безнадійнихі" Соціалістична альтернатива " Ілля Луховицький, а також чотири жінки, повні імена яких видання не називає. Всі вони були доставлені в ОВС "Пресненський".

Нагадаємо, що бойовики руху " Талібан"відкрили вогонь по учасниках мітингу в провінції Нангархар на підтримку національного прапора Афганістану.

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Афганистан