У Москві силовики затримали учасників пікету на підтримку афганських жінок

Учасники акції за права жінок в Афганістані, що стояли в одиночних пікетах біля посольства цієї країни в Москві в понеділок, 23 серпня, були затримані. Поки відомо про шістьох затриманих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ОВС-Інфо".
Вказується, що серед затриманих - активісти руху " СоцФемАльтернатива "Ксенія безнадійнихі" Соціалістична альтернатива " Ілля Луховицький, а також чотири жінки, повні імена яких видання не називає. Всі вони були доставлені в ОВС "Пресненський".
Нагадаємо, що бойовики руху " Талібан"відкрили вогонь по учасниках мітингу в провінції Нангархар на підтримку національного прапора Афганістану.