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В Афганистане открыли огонь по митингующим: появились первые жертвы

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Нангархар, Среда 18 августа 2021 13:04
В Афганистане открыли огонь по митингующим: появились первые жертвы Фото: в Афганистане открыли огонь по митингующим (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В афганской провинции Нангархар талибы открыли огонь по митингующим в поддержку национального афганского флага. В результате погибли два человека и еще 10 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Al Jazeera.

Члены движения "Талибан" открыли огонь по протестующим, которые вышли на мирную акцию.

Такая же акция прошла в провинции Хост. в ней приняли участие десятки афганцев.

Телеканал TOLO news сообщил, что после захвата Кабула талибы подняли над зданиями госучреждений афганской столицы белые флаги "Исламского эмирата Афганистан" с начертанной черным цветом шахадой (свидетельством веры).

Напомним, талибы открыли огонь по митингующим в Афганистане.

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Афганистан Талибан
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