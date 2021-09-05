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В Москве прошла акция против закона об "иностранных агентах"

Автор: Артур Родивилов

Около 100 человек собрались в Москве (РФ), чтобы выразить протест против закона об "иностранных агентах" и поддержать СМИ и журналистов, которым власти РФ присвоила этот статус. Пикеты состоялись также в Новосибирске, Калуге и Уфе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Акция проходила в субботу 4 сентября, и официально она имела формат встречи кандидатов в депутаты с избирателями, поскольку провести запланированный на этот день митинг не позволила мэрия Москвы.

Сначала организатором митинга выступил Независимый профсоюз журналистов, который пытался согласовать с властями Москвы акцию численностью до 500 человек на Пушкинской площади или Никитском бульваре. Получив отказ, организаторы митинга опротестовали его в трех московских судах и обратились к кандидатам в депутаты от нескольких партий с просьбой поддержать проведение акции.

Во "встрече с избирателями" принимали участие кандидаты в депутаты Госдумы от "Яблока", в том числе правозащитница Марина Литвинович, бывший фигурант так называемого "болотного дела" Николай Кавказский, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин и кандидат в депутаты Госдумы от Партии Роста Эльвира Вихарева.

Политики пообещали присутствующим в случае своего избрания добиться принятия поправок в закон о "иноагентах". Некоторые из участников мероприятия держали в руках плакаты в поддержку признанного "иноагентом" телеканала "Дождь" и других СМИ и журналистов, которые получили от российских властей этот статус. Участники встречи принесли с собой картонную фигуру оппозиционного политика Юлии Галяминой, приговоренной в декабре 2020 года к двум годам условно за повторное нарушение правил участия в массовых мероприятиях.

Ранее в Европейском союзе заявили, что российский закон, который позволяет приравнивать СМИ к "иностранным агентам", угрожает свободе и независимости медиа и доступу к информации.

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Москва