В Москве произошел взрыв в кафе, есть пострадавшие

В кафе Москвы произошел взрыв бытового газа

В Москве (Российская Федерация) сегодня, 16 июля 2018 года, произошел взрыв в кафе, в результате которого пострадали 12 человек. Об этом в Тwitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В кафе на Авиационной улице произошел взрыв бытового газа. Пострадали 12 человек, их жизни ничего не угрожает", - написал он.

По информации Собянина, на данный момент на месте взрыва в Москве работают бригады "скорой помощи", а также санитарные вертолеты.

На данный момент все пострадавшие госпитализированы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве вчера вечером сгорел хостел, по данному факту открыто дело.