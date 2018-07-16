У Москві стався вибух у кафе, є постраждалі

У кафе Москви стався вибух побутового газу

У Москві (Російська Федерація) сьогодні, 16 липня 2018 року, стався вибух у кафе, у результаті якого постраждали 12 людей. Про це у Тwitter повідомив мер Москви Сергій Собянін.

"В кафе на вулиці Авіаційній стався вибух побутового газу. Постраждали 12 осіб, їх життю нічого не загрожує", - написав він.

За інформацією Собяніна, на даний момент на місці вибуху в Москві працюють бригади "швидкої допомоги", а також санітарні вертольоти.

На даний момент всі постраждалі госпіталізовані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві вчора ввечері згорів хостел, за даним фактом відкрито справу.