В Москве и Петербурге протестовали против изменений в Конституцию, более 100 задержанных

Фото: акция против изменения Конституции РФ (https://t.me/avtozaklive)

Во время акций собирали подписи с требованием отменить внесенные поправки

В Москве и Санкт-Петербурге устроили уличные акции против изменений в Конституцию России, которые в частности обнуляют президентские сроки Владимира Путина. Полиция задержала более 100 протестующих.

Об этом сообщает Telegram-канал Avtozak LIVE.

Во время акций собирали подписи с требованием отменить внесенные поправки.

В Москве протестующие вышли на Пушкинскую площадь. В колонне движутся около тысячи человек. Собравшиеся скандировали "Долой царя" и "Путин нам не царь"На улицах появилось много силовиков в защитной амуниции.

Колонну сопровождают машины ДПС и просят протестующих покинуть проезжую часть. Несколько человек легли на проезжую часть, перекрыв движение.

Примерно в 21:00 в Москве начались задержания участников акции. По данным "ОВД-Инфо", задержаны 142 человека.

В МВД РФ сообщили о 132 задержанных.

На Тверской – жёсткие задержания отдельных участников митинга.



Видео: «Автозак» pic.twitter.com/RUxbZ5hr0V — baza (@bazabazon) July 15, 2020

В Петербурге акция прошла без задержаний. Свои подписи против поправок оставили, по данным издания, более трех тысяч человек, сообщает Telegram-канал "Северо-Запад. МБХ медиа".

Фото: акция против изменения Конституции РФ в Москве (https://t.me/avtozaklive)

Напомним, голосование за поправки в конституцию РФ длилось с 25 июня до вечера 1 июля. "За" высказались почти 78% россиян.

Владимир Путин подписал указ о публикации конституции страны с внесенными поправками.

Отметим, что главным пунктом поправок в конституции России стало обнуление президентских сроков Владимира Путина.