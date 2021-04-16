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В Москве пересматривают возможность проведения встречи Путина и Байдена, - МИД РФ

Автор: РБК-Украина

В Москве сначала "позитивно восприняли" предложение президента США Джо Байдена о личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако после введения санкций Кремль еще будет изучать возможность такого саммита.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

Она отметила, что в Москве услышали заявления Байдена о заинтересованности в "стабильных, конструктивных и предсказуемых" отношениях с Россией, включая инициативу проведения российско-американского саммита.

"Когда это предложение прозвучало, оно было воспринято позитивно и сейчас изучается в контексте реально складывающейся ситуации", - заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что Байден надеется, что встреча с Путиным может стать "мостом" для возвращения России в мировое сообщество.

РБК-Украина писало, что Байден предложил Путину провести личную встречу этим летом. Территориально это может произойти в Европе. Он добавил, что команды президентов обсуждают эту возможность "прямо сейчас".

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Новости Украины Владимир ПутинДжозеф Байден
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