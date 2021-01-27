ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Москве после обысков задержали брата Алексея Навального

Автор: Даша Харченко

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире российского оппозиционера Алексея Навального в Москве. В квартире находился его брат – Олег Навальный.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает "МБХ медиа".

После окончания обыска Олега Навального увезли полицейские в неизвестном направлении.

Напомним, 27 января в квартиру арестованного российского оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обысками. Силовики в масках ломали двери, чтобы войти в квартиру. В квартире в тот момент находился Олег Навальный.

Напомним, Навального арестовали после возвращения из Германии. Оппозиционер вернулся в Россию после длительного лечения в немецкой клинике "Шарите" от последствий отравления боевым ядом. В причастности к отравлению Навального подозревают спецслужбы РФ.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МоскваНавальный