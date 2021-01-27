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У Москві після обшуків затримали брата Олексія Навального

Автор: Даша Харченко

Співробітники правоохоронних органів провели обшук у квартирі російського опозиціонера Олексія Навального в Москві. У квартирі знаходився його брат – Олег Навальний.

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Про це повідомляє "МБХ медіа".

Після закінчення обшуку Олега Навального поліцейські відвезли в невідомому напрямку.

Нагадаємо, 27 січня в квартиру заарештованого російського опозиціонера Олексія Навального у Москві прийшли з обшуками. Силовики в масках ламали двері, щоб увійти в квартиру. У квартирі на той момент перебував Олег Навальний.

Нагадаємо, Навального заарештували після повернення з Німеччини. Опозиціонер повернувся в Росію після тривалого лікування в німецькій клініці "Шаріте" від наслідків отруєння бойовою отрутою. У причетності до отруєння Навального підозрюють спецслужби РФ.

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