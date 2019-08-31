В Москве в несогласованной акции участвуют около 750 человек

В несогласованной акции в центре Москвы приняли участие около 750 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ.

Акция в Москве 31 августа проходит в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и арестованных в рамках дела о массовых беспорядках. По данным российских СМИ, участники акции собрались на Чистых прудах, а затем начали шествие по бульварам. Митингующие дошли до Пушкинской площади. Там сотрудники полиции начали оцеплять площадь и препятствовать выходу активистов на Тверскую.

Как известно, протестные акции в Москве начались с середины июля, после того, как Мосгоризбирком отказался допустить оппозиционных кандидатов до выборов в городскую думу.

Напомним, в московской мэрии отказали в проведении новой акции протеста в поддержку допуска независимых кандидатов к местным выборам, которая планировалась на 31 августа.

27 августа Верховный суд России окончательно запретил оппозиционным кандидатам баллотироваться в Московскую городскую думу. Российский Верховный суд оставил в силе решение Мосгорсуда об отказе в регистрации Ильи Яшина, Константина Янкаускаса и Елены Русаковой. Также сообщается, что в целом к выборам в городскую думу Москвы не допустили пятидесяти кандидатов от оппозиции. Им отказали на основании того, что кандидаты якобы собрали подписи избирателей с нарушениями.