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В России оппозиции окончательно запретили участвовать в выборах в Москве

Новости » Происшествия    27.08.2019 - 20:56
В России оппозиции окончательно запретили участвовать в выборах в Москве
Фото: протесты в Москве (twitter.com/novaya_gazeta)

Верховный суд РФ оставил в силе решение предыдущих инстанций

Верховный суд России окончательно запретил оппозиционным кандидатам баллотироваться в Московскую городскую думу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что российский Верховный суд оставил в силе решение Мосгорсуда об отказе в регистрации Ильи Яшина, Константина Янкаускаса и Елены Русаковой. Также сообщается, что в целом к выборам в городскую думу Москвы не допустили пятидесяти кандидатов от оппозиции. Им отказали на основании того, что кандидаты якобы собрали подписи избирателей с нарушениями.

Напомним, ранее сообщалось, что в московской мэрии отказали в проведении новой акции протеста в поддержку допуска независимых кандидатов к местным выборам, которая планировалась на 31 августа.

Московские акции протеста за допуск независимых кандидатов к местным выборам начались в середине июля. Митинги сопровождались массовыми задержаниями, в какой-то момент число задержанных достигало почти полутора тысяч человек.

В августе, находясь с рабочим визитом во Франции, российский президент Владимир Путин назвал протесты в Москве "беспорядками" и сравнил их с акциями "желтых жилетов", несколько месяцев продолжались в Париже и других французских городах.

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