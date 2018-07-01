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У Москві невідомий захопив заручників у магазині, одна жінка отримала поранення

НовиниНадзвичайні події    01.07.2018 - 13:00
Фото: магазин "Діксі" в Москві (VistaNews.ru)
Фото: магазин "Діксі" в Москві (VistaNews.ru)

Зловмисник вимагає зустрічі з представниками ФСБ і 300 тисяч рублів

У Москві (Російська Федерація) сьогодні, 1 липня, приблизно в 11 годин ранку невідомий захопив у заручники персонал і кілька покупців у магазині "Діксі" на вулиці Великій Академічній. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як наголошується, одна із заручниць, ймовірно, співробітниця магазину, отримала ножове поранення.

Також повідомляється, що зловмисник вимагав зустрічі з представниками ФСБ і 300 тисяч рублів.

З ним на даний момент ведуться переговори.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Парижі (Франція) невідомий взяв у заручники трьох людей в будівлі в північному районі міста.

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Теги публікації: Російська Федерація, Москва, заложники  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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