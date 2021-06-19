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В Москве горит склад с пиротехникой. Тушат с катеров и вертолетов

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Суббота 19 июня 2021 19:18
В Москве горит склад с пиротехникой. Тушат с катеров и вертолетов Фото: Пожар склада с пиротехникой в Москве (скриншот видео)
Автор: Александр Белоус

В центре Москвы на Лужнецкой набережной горит склад пиротехники. По последним данным, площадь пожара увеличилась до 500 кв. м и ему присвоен третий ранг.

Об этом сообщает агентство ТАСС.

Как отмечается в сообщении, пожар сопровождается множественными взрывами петард.

В экстренных службах уточнили, что горит группа зданий, прилегающих к загоревшемуся складу.

Для тушения пожара на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной Москвы привлечена авиация.

"К тушению пожара привлечена авиация Московского авиационного центра. К месту пожара на Лужнецкой набережной следует пожарный катер "Полковник Чернышев», привлекаются 3 вертолета Ка-32",- говорится в сообщении МЧС России.

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