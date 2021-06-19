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У Москві горить склад з піротехнікою. Гасять з катерів і вертольотів

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Субота 19 червня 2021 19:18
У Москві горить склад з піротехнікою. Гасять з катерів і вертольотів Фото: пожежа складу з піротехнікою в Москві (скріншот відео)
Автор: Олександр Білоус

У центрі Москви на Лужнецькій набережній горить склад піротехніки. За останніми даними, площа пожежі збільшилася до 500 кв.м і їй присвоєно третій ранг.

Про це повідомляє агентство ТАСС.

Як наголошується в повідомленні, пожежа супроводжується множинними вибухами петард.

В екстрених службах уточнили, що горить група будівель, прилеглих до складу, що загорівся.

Для гасіння пожежі на складі з піротехнікою на Лужнецькій набережній Москви залучена Авіація.

"До гасіння пожежі залучена Авіація Московського авіаційного центру. До місця пожежі на Лужнецькій набережній слід пожежний катер "Полковник Чернишов», залучаються 3 вертольоти Ка-32",- йдеться в повідомленні МНС Росії.

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