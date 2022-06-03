ru ua
Пт, 03 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Москві горить бізнес-центр. Пожежа максимальної складності

Новость на русском →
Москва, П'ятниця 03 червня 2022 10:57
У Москві горить бізнес-центр. Пожежа максимальної складності Фото: у Москві горить бізнес-центр Гранд Сетунь Плаза (t.me/u_now)
Автор: Олександр Білоус

У Москві загорівся бізнес-центр "Гранд Сетунь Плаза" на вулиці Горбунова в Можайському районі на заході міста. Пожежа почалася на першому поверсі, після чого вогонь швидко перекинувся по утеплювачу ще на чотири поверхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Медуза".

Пожежі присвоєно максимальний п'ятий рівень складності. Вогонь поширився на площі в 1 тисячу кв.м, горять приміщення з першого по четвертий поверхи. Поки пожежу не вдається локалізувати, незважаючи на проливний дощ.

Більшість співробітників і відвідувачів були евакуйовані, проте на верхніх поверхах знаходяться люди, які не можуть вийти через вогонь. Судячи зі списків співробітників бізнес-центру, всередині може залишатися від 15 до 20 осіб.

Всього з будівлі були виведені 120 осіб, пошук людей триває.

Причини пожежі поки неясні. Серед основних версій розглядається коротке замикання під вентиляційним фасадом на вході, в той же час, не виключається підпал.

У гасінні беруть участь майже 200 осіб. На місце приїхав глава МНС РФ Олександр Куренков.

Нагадаємо, в російському місті Твер 21 квітня спалахнула пожежа в будівлі Центрального науково-дослідного інституту військ повітряно-космічної оборони РФ.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Москва Пожежа
NEWS
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
DAILY
"Сувеніри" з війни. Як працюють сапери в місцях боїв і що знаходять після росіян
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Сувеніри" з війни. Як працюють сапери в місцях боїв і що знаходять після росіян