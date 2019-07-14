В Москве на акции задержали 38 человек

В Москве у здания Мосгоризбиркома на акции в поддержку оппозиционных кандидатов в Московскую городскую думу начались задержания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сотрудники полиции применяют физическую силу. До этого полицейские сообщали собравшимся у здания Мосгоризбиркома на Моховой улице, что собрание не санкционировано, и они должны разойтись.

Сообщается о задержании 38 человек. В частности, на данный момент известно, что правоохранители уже задержали кандидатов в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, Любовь Соболь, Ивана Жданова, Андрея Орла.

При этом по официальным данным МВД РФ, задержаны 25 человек. В столичном главке полиции также сообщили, что участники акции попытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома, не реагировали на законные требования сотрудников полиции.

Напомним, в Москве более 50 крымских татар задержала полиция в четверг, 11 июля, во время акции протеста под Верховным судом РФ, который рассматривал апелляцию по делу членов организации "Хизб ут-Тахрир".