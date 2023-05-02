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Москва звільняє генералів через проблеми у війні з Україною, - британська розвідка

Фото: м'ясника Мізінцева звільнили з високого посту (t.me/Bratchuk_Sergey)
Автор: Олександр Білоус

Російські соціальні мережі, пов'язані з військовими, наприкінці квітня повідомили про звільнення заступника міністра оборони Росії генерал-полковника Михайла Мізінцева. Мізинців керував військовою логістикою і пробув на цій посаді лише вісім місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як наголошується у зведенні, звільнення Мізінцева не було негайно підтверджено, але чутки про його майбутнє свідчать, що проблеми з логістикою, як і раніше, лежать в основі проблем Росії в Україні.

За даними британської розвідки, Росія не вистачає боєприпасів для досягнення успіху в наступі. Нестача боєприпасів викликає внутрішні розбіжності, насамперед між Міністерством оборони Росії та групою "Вагнера".

"Росія, як і раніше, приділяє першорядну увагу мобілізації своєї оборонної промисловості, але вона, як і раніше, не справляється з вимогами воєнного часу. У той час як російські політичні лідери наполягають на успіху на полі бою, російські фахівці з логістики потрапили під перехресний вогонь", - зазначають у Міноборони Британії.

Про Мізінцева відомо, що саме він керував облогою Маріуполя і наказував бомбити пологовий будинок і драмтеатр у місті, де ховалися місцеві жителі зі своїми дітьми, після чого за ним закріпилося прізвисько "м'ясник Маріуполя".

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