Москва звільняє генералів через проблеми у війні з Україною, - британська розвідка

Як наголошується у зведенні, звільнення Мізінцева не було негайно підтверджено, але чутки про його майбутнє свідчать, що проблеми з логістикою, як і раніше, лежать в основі проблем Росії в Україні.

За даними британської розвідки, Росія не вистачає боєприпасів для досягнення успіху в наступі. Нестача боєприпасів викликає внутрішні розбіжності, насамперед між Міністерством оборони Росії та групою "Вагнера".

"Росія, як і раніше, приділяє першорядну увагу мобілізації своєї оборонної промисловості, але вона, як і раніше, не справляється з вимогами воєнного часу. У той час як російські політичні лідери наполягають на успіху на полі бою, російські фахівці з логістики потрапили під перехресний вогонь", - зазначають у Міноборони Британії.