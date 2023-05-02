Москва увольняет генералов из-за проблем в войне с Украиной, - британская разведка

Как отмечается в сводке, увольнение Мизинцева не было немедленно подтверждено, но слухи о его будущем подчеркивают, что проблемы с логистикой по-прежнему лежат в основе проблем России в Украине.

По данным британской разведки, у России не хватает боеприпасов для достижения успеха в наступлении. Нехватка боеприпасов вызывает внутренние разногласия, в первую очередь между Министерством обороны России и группой "Вагнера".

"Россия по-прежнему уделяет первостепенное внимание мобилизации своей оборонной промышленности, но она по-прежнему не справляется с требованиями военного времени. В то время как российские политические лидеры настаивают на успехе на поле боя, российские специалисты по логистике попали под перекрестный огонь", - отмечают в Минобороны Британии.