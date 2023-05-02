ua ru
Вт, 02 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Москва звільняє генералів через проблеми у війні з Україною, - британська розвідка

Новость на русском →
Москва, Вівторок 02 травня 2023 09:00
Москва звільняє генералів через проблеми у війні з Україною, - британська розвідка Фото: м'ясника Мізінцева звільнили з високого посту (t.me/Bratchuk_Sergey)
Автор: Олександр Білоус

Російські соціальні мережі, пов'язані з військовими, наприкінці квітня повідомили про звільнення заступника міністра оборони Росії генерал-полковника Михайла Мізінцева. Мізинців керував військовою логістикою і пробув на цій посаді лише вісім місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як наголошується у зведенні, звільнення Мізінцева не було негайно підтверджено, але чутки про його майбутнє свідчать, що проблеми з логістикою, як і раніше, лежать в основі проблем Росії в Україні.

За даними британської розвідки, Росія не вистачає боєприпасів для досягнення успіху в наступі. Нестача боєприпасів викликає внутрішні розбіжності, насамперед між Міністерством оборони Росії та групою "Вагнера".

"Росія, як і раніше, приділяє першорядну увагу мобілізації своєї оборонної промисловості, але вона, як і раніше, не справляється з вимогами воєнного часу. У той час як російські політичні лідери наполягають на успіху на полі бою, російські фахівці з логістики потрапили під перехресний вогонь", - зазначають у Міноборони Британії.

Про Мізінцева відомо, що саме він керував облогою Маріуполя і наказував бомбити пологовий будинок і драмтеатр у місті, де ховалися місцеві жителі зі своїми дітьми, після чого за ним закріпилося прізвисько "м'ясник Маріуполя".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ ліквідували ще майже півтисячі окупантів: Генштаб оновив втрати російської армії
ЗСУ ліквідували ще майже півтисячі окупантів: Генштаб оновив втрати російської армії
DAILY
Нерішуча "сімка". Що заважає Заходу запровадити повну заборону експорту до Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нерішуча "сімка". Що заважає Заходу запровадити повну заборону експорту до Росії