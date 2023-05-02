ua ru
Вт, 02 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Москва увольняет генералов из-за проблем в войне с Украиной, - британская разведка

Новина українською →
Москва, Вторник 02 мая 2023 09:00
Москва увольняет генералов из-за проблем в войне с Украиной, - британская разведка Фото: мясника Мизинцева уволили с высокого поста (t.me/Bratchuk_Sergey)
Автор: Александр Белоус

Российские социальные сети, связанные с военными, в конце апреля сообщили об увольнении заместителя министра обороны России генерал-полковника Михаила Мизинцева. Мизинцев руководил военной логистикой и пробыл на этом посту всего восемь месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, увольнение Мизинцева не было немедленно подтверждено, но слухи о его будущем подчеркивают, что проблемы с логистикой по-прежнему лежат в основе проблем России в Украине.

По данным британской разведки, у России не хватает боеприпасов для достижения успеха в наступлении. Нехватка боеприпасов вызывает внутренние разногласия, в первую очередь между Министерством обороны России и группой "Вагнера".

"Россия по-прежнему уделяет первостепенное внимание мобилизации своей оборонной промышленности, но она по-прежнему не справляется с требованиями военного времени. В то время как российские политические лидеры настаивают на успехе на поле боя, российские специалисты по логистике попали под перекрестный огонь", - отмечают в Минобороны Британии.

О Мизинцеве известно, что именно он руководил осадой Мариуполя и отдавал приказы бомбить роддом и драмтеатр в городе, где прятались местные жители со своими детьми, после чего за ним закрепилось прозвище "мясник Мариуполя".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
ВСУ ликвидировали еще почти полтысячи оккупантов: Генштаб обновил потери российской армии
ВСУ ликвидировали еще почти полтысячи оккупантов: Генштаб обновил потери российской армии
DAILY
Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию