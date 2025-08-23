Москва знову хоче ділити Європу. МЗС нагадало світу уроки пакту Молотова-Ріббентропа

Російський режим, як і 86 років тому, під час укладення "Пакту Молотова - Ріббентропа", знову хоче ділити Європу. Захід повинен врахувати уроки минулого та не допустити повторення ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

"86 років тому, 23 серпня 1939 року, в Москві була укладена Угода про ненапад між Німеччиною та СРСР, так званий "Пакт Молотова-Ріббентропа", та таємні протоколи до неї, згідно з якими Гітлер (німецький фюрер Адольф Гітлер, - ред.) і Сталін (радянський диктатор Іосіф Сталін, - ред.) домовилися розділити Європу", - сказано у повідомленні.

В МЗС нагадали, що подія стала спусковим гачком для початку Другої світової війни. Нацистський та комуністичний режими разом напали на Польщу та розділили її. Війна стала початком багаторічної бійні, яка коштувала десятки мільйонів життів.

Уроки минулого актуальні й сьогодні. Кремль, як 86 років тому, хоче розподілити "сфери впливу" та силовим шляхом переділити кордони в Європі. Потурання планам російського режиму може призвести тільки до глобальної катастрофи.

"Тоді наслідком недалекоглядної політики та боягузства стали смерті від 70 до 85 мільйонів людей, небачені звірства та руйнування, глобальна катастрофа для людства. Міжнародна спільнота не має права повторювати ці помилки сьогодні", = зазначили в МЗС.

В міністерстві підкреслили, що Росія, яка розпочала найбільшу війну в Європі після 1939-1945 років, намагається всіляко викривити реальність та відбілювати злочини СРСР. Потрібно боротися з російською пропагандою, щоб не допустити викривлення історичної правди.

"У контексті сучасної ситуації, вкотре висловлюємо підтримку зусиллям із досягнення миру завдяки силі за лідерства Сполучених Штатів та особисто Президента США Дональда Трампа, активній ролі європейських союзників", - сказано у повідомленні.

В МЗС України додали, що необхідно посилити тиск на Росію, щоб досягти справедливого миру для України. Справедливе завершення війни стане свідченням того, що західні країни зробили вірні висновки з подій минулого.

"Право сили ніколи не має стати вище за силу міжнародного права, а прагнення миру не може бути виправданням для умиротворення агресора. Події минулого мають бути уроком, який ми вивчили, а не помилкою, яку повторили. Разом ми здатні вберегти світ від цього", - резюмували в МЗС.