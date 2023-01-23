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Москва знизила рівень дипвідносин з Естонією

Фото: МЗС РФ відкликало посла з Естонії (trend.az)
Автор: Олександр Білоус

Росія вирішила знизити рівень дипломатичних відносин із Естонією. Обидві країни будуть представлені у столицях тимчасовим повіреним у справах замість послів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС РФ.

У Москві стверджують, що це зроблено у відповідь на скорочення чисельного складу російського посольства у Таллінні.

"Як у відповідь російською стороною прийнято рішення про зниження рівня диппредставника в обох країнах до тимчасового повіреного у справах", - йдеться в повідомленні.

МЗС РФ заявило, що повідомило естонському послу, що він має залишити країну наступного місяця.

"В останні роки керівництво Естонії цілеспрямовано руйнувало весь комплекс відносин з Росією. Тотальна русофобія, культивування ворожості до нашої країни зведені Таллінном в ранг державної політики", - заявили у МЗС РФ.

Естонія та її прибалтійські сусіди Латвія та Литва входять до групи союзників НАТО , які рішуче виступають за те, щоб Німеччина надала свої бойові танки Leopard-2, щоб підтримати Україну у боротьбі з вторгненням Росії.

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