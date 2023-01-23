Москва знизила рівень дипвідносин з Естонією

У Москві стверджують, що це зроблено у відповідь на скорочення чисельного складу російського посольства у Таллінні.

"Як у відповідь російською стороною прийнято рішення про зниження рівня диппредставника в обох країнах до тимчасового повіреного у справах", - йдеться в повідомленні.

МЗС РФ заявило, що повідомило естонському послу, що він має залишити країну наступного місяця.

"В останні роки керівництво Естонії цілеспрямовано руйнувало весь комплекс відносин з Росією. Тотальна русофобія, культивування ворожості до нашої країни зведені Таллінном в ранг державної політики", - заявили у МЗС РФ.