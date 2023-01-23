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Москва понизила уровень дипотношений с Эстонией

Фото: МИД РФ отозвал посла из Эстонии (trend.az)
Автор: Александр Белоус

Россия решила понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией. Обе страны будут представлены в столицах временным поверенным в делах вместо послов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД РФ.

В Москве утверждают, что это сделано в ответ на сокращение численного состава российского посольства в Таллинне.

"В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах", - говорится в сообщении.

МИД РФ заявило, что сообщило эстонскому послу, что он должен покинуть страну в следующем месяце.

"В последние годы руководство Эстонии целенаправленно разрушало весь комплекс отношений с Россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности по отношению к нашей стране возведены Таллинном в ранг государственной политики", - заявили в МИД РФ.

Эстония и ее прибалтийские соседи Латвия и Литва входят в группу союзников по НАТО, которые решительно выступают за то, чтобы Германия предоставила свои боевые танки Leopard-2, чтобы поддержать Украину в борьбе с вторжением России.

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