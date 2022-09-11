"Москва знает, как достигать целей". Лавров пригрозил Украине из-за отказа от переговоров

РФ не отказывается от переговоров с Украиной, но чем больше откладывается процесс, тем сложнее будет договориться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
"Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее будет договариваться", - сказал он.
По мнению Лаврова, Москва знает, как достигать своих целей.
Напомним, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которых предложил ему провести встречу с Путиным.
После этого Зеленский заявил, что диалог с Россией возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с украинской территории.
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