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"Москва знає, як досягати цілей". Лавров пригрозив Україні через відмову від переговорів

Фото: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

РФ не відмовляється від переговорів з Україною, але що більше відкладається процес, то складніше буде домовитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

"Ми не відмовляємося від переговорів, але ті, хто відмовляється, повинні розуміти, що чим довше вони затягують цей процес, тим складніше буде домовлятися", - сказав він.

На думку Лаврова, Москва знає, як досягати своїх цілей.

Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів переговори із президентом Володимиром Зеленським, в ході яких запропонував йому провести зустріч з Путіним.

Після цього Зеленський заявив, що діалог з Росією можливий тільки в разі повного виведення окупаційних військ з української території.

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