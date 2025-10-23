Москва запасається ядерними "Калібрами". ЗМІ дізналися ціни на різні російські ракети

Видання отримало доступ до закупівельних документів міноборони РФ, серед яких плани закупки та постачання ракет з 2024 по 2027 роки. Там наведено розцінки на усі типи ракет, які використовують російські окупанти.

Крилаті ракети

Для росіян крилаті ракети різних видів базування залишаються головним засобом завдати шкоди українським об'єктам в глибокому тилу. Видання перерахувало головні типи крилатих ракет, якими користується ворог:

9М728 "Іскандер-К"

Крилата ракета з дальністю польоту до 500 кілометрів. Виробник ракети, ОКБ "Новатор", отримав у 2024 та 2025 році два замовлення на 303 ракети цього типу. Ціна - 135-142 млн рублів за одиницю (приблизно 1,5 мільйона доларів).

9М729

Крилата ракета з дальністю польоту до 2000 кілометрів, яка порушує положення міжнародного Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД).

Росія у 2025 році законтрактувала 95 таких ракет за ціною в 146 млн рублів (1,4-1,8 млн доларів) за одиницю.

3М14 "Калібр"

Крилата ракета морського базування, яку росіяни запускають з рейду Новоросійська в Чорному морі.

Окупанти уклали два контракти: на 240 ракет за 2022-2024 роки та на 450 ракет у 2025-2026 роках. Ціна - до 168 млн рублів (до 2 млн доларів) за одиницю.

Фото: пуски "Калібрів" (росЗМІ)

3М-14С з ядерною боєголовкою

Версія російського "Калібра", яка здатна нести на собі ядерну боєголовку. Загалом відомо, що було законтрактовано 56 ракет за ціною 175-190 млн рублів (2-2,3 млн доларів) за одиницю.

Х-101 (так зване "Изделие 504АП")

Крилата ракета з модифікаціями, які дозволяють відстріл теплових пасток та встановлення засобів РЕБ. Має дальність 2500 кілометрів, терористи використовують її для пусків з борту залишків стратегічної авіації - Ту-95МС та Ту-160.

Фото: носій ракет Х-101, Ту-95МС (Getty Images)

Головний виробник, МКБ "Радуга", отримало на 2024 рік контракт на виробництво 525 ракет за ціною 164 млн рублів (2 млн доларів) за одиницю. У 2025 році виробник отримав контракт на 700 ракет цього типу за ціною 171-194 млн рублів (2-2,4 млн доларів) за одиницю у 2025 році та 30 ракет у 2026 році.

Зброя тероризму: "Іскандери" та "псевдогіперзвук"

Окупанти застосовують балістичні ракети для ударів, як вони самі брешуть, по військових цілях. Але загалом більшість "балістики" ворога прилітає саме по цивільній інфраструктурі. Видання перерахувало головні типи балістичних ракет, якими користуються окупанти:

9М723 "Іскандер-М"

Головна зброя балістичного тероризму. Має дальність до 500 кілометрів та споряджається в тому числі касетною бойовою частиною. Головний розробник, розташоване в Коломні "Конструкторское бюро машиностроения" отримав на 2024 та 2025 роки замовлення на 1202 балістичних ракети в різних модифікаціях:

9М723-1К5 - 185 ракет з касетною бойовою частиною за ціною 238 млн рублів або ж 3 млн доларів за одиницю ;

- 185 ракет з касетною бойовою частиною за ціною ; 9М723-1Ф1 - 59 ракет з уламково-фугасною бойовою частиною за ціною 238 млн рублів або 3 млн доларів за одиницю ;

- 59 ракет з уламково-фугасною бойовою частиною за ціною ; 9М723-1Ф2 - 771 ракета з уламково-фугасною бойовою частиною другого типу за ціною 192 млн рублів або 2,4 млн доларів за одиницю ;

- 771 ракета з уламково-фугасною бойовою частиною другого типу за ціною ; 9М723-1Ф3 - 217 ракет з уламково-фугасною бойовою частиною третього типу за ціною приблизно 189-238 млн рублів за одиницю.

"Таким чином, сумарно на 2024 було законтрактовано виробництво 589 балістичних ракет різних типів та ще 643 ракети на наступний рік" - зазначає видання.

Фото: пускова установка ракет "Іскандер-М" (Getty Images)

Аеробалістична ракета "Кинджал"

Попри те, що росіяни брешуть, що ця ракета нібито "гіперзвукова", насправді це не так. Вона не розвиває потрібних для гіперзвукового озброєння швидкостей, особливо на підльоті до цілі, та вразлива до перехоплення, особливо американськими ЗРК Patriot.

До того ж ця ракета дуже дорога, важка у виробництві, а її єдиний можливий носій - модифікований винищувач МіГ-31К. Виробляє ці ракети також "Конструкторское бюро машиностроения" у Коломні: контракт, який підприємство отримало у 2024 році, зобов'язує його здати 144 ракети у 2025 році за ціною у 366 млн рублів або ж 4,5 млн доларів за одиницю.

Фото: носій "Кинджалу" МіГ-31К (Getty Images)

3М22 "Циркон"

Це ще одна російська "гіперзвукова" ракета. Попри хвастощі росіян, майже усі пуски цієї ракети не вразили жодної адекватної цілі. Окупанти у 2024 році запускали їх по Запоріжжю та Києву, біля столиці усі "Циркони" було вдало перехоплено.

При цьому міноборони РФ все ж таки уклало контракт з виробником на постачання 80 ракет щороку впродовж 2024-2026 років. Ціна цього непорозуміння ракетної індустрії - 420-450 млн рублів (5,2-5,6 млн доларів) за одиницю.

Фото: імовірний вигляд хвальоного російського "Циркона" (росЗМІ)