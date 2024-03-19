Москва вирішила встановити системи ППО біля нафтогазових об'єктів

"Ми спільно працюємо, у тому числі з колегами з Росгвардії, з прикриття об'єктів, з встановлення відповідно систем захисту типу "Панцир"", - повідомив директор департаменту з розвитку газової промисловості міненерго РФ Артем Верхов.

Удари дронів по НПЗ

З січня Україна посилила атаки на російську нафтову інфраструктуру, завдавши ударів по великих нафтопереробних заводах з метою завдати шкоди забезпеченню російської армії.

Внаслідок ударів українських безпілотників було виведено з ладу потужність російських НПЗ обсягом від 600 до 900 тисяч барелів, що становить від 10% до 15% щоденної нафтопереробки.

Видання The Insider підрахувало, що у 2024 році сталося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у дев'яти регіонах РФ. Із них значні пошкодження зазнали восьми об'єктів.

Докладніше про те, чи можуть удари по НПЗ знекровити Росію та допомогти Україні на фронті, читайте у матеріалі РБК-Україна.