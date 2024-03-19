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Москва решила установить системы ПВО у нефтегазовых объектов

Фото: российские НПЗ решили защитить системами Панцирь (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

Москва решила защитить нефтегазовые объекты с помощью ракетных систем после того, как Киев в последние месяцы сосредоточил огонь на российских нефтеперерабатывающих заводах и энергетических объектах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой The Guardian.

"Мы совместно работаем, в том числе с коллегами из Росгвардии, по прикрытию объектов, по установке, соответственно, систем защиты типа "Панцирь", - сообщил директор департамента по развитию газовой промышленности минэнерго РФ Артем Верхов.

Удары дронов по НПЗ

С января Украина усилила атаки на российскую нефтяную инфраструктуру, нанеся удары по крупным нефтеперерабатывающим заводам с целью нанести ущерб обеспечению российской армии.

В результате ударов украинских беспилотников были выведены из строя мощности российских НПЗ объемом от 600 до 900 тысяч баррелей, что составляет от 10% до 15% ежедневной нефтепереработки.

Издание The Insider подсчитало, что в 2024 году произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах РФ. Из них значительные повреждения понесли восемь объектов.

Подробнее о том, могут ли удары по НПЗ обескровить Россию и помочь Украине на фронте, читайте в материале РБК-Украина.

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НПЗВойна в Украине