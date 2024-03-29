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Москва вимагає від окупаційної влади повної паспортизації місцевого населення до 2026 року

Фото: вимоги Москви в паспортизації на окупованих територіях (twitter com pushilindenis)
Автор: Ярослава Борзова

Москва вимагає від окупаційної влади на тимчасово захоплених територіях повної паспортизації населення до 2026 року. Однак місцеві мешканці й надалі ігнорують видачу російських документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Мешканці тимчасово окупованих територій продовжують саботувати видачу паспортів й Кремль тисне через це на гауляйтерів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ЦНС, окупанти створюють такі умови на захоплених землях, коли життя без російського паспорта стає критично складним.

Втім, попри старання, рівень паспортизації на окупованих територіях не досягає 50% за два роки. Саме тому, як стверджується в повідомленні, Москва навіть офіційно “дозволила голосувати” без паспорта на тимчасово захоплених територіях у березні.

"Без російської макулатури українцю відмовляють в медичних послугах, виплатах, навчанні, реєстрації майна. Та місцеві ігнорують "державу". Не працює й примус, коли українців без паспорта зупиняють на блок-постах, проводять рейди селами й т.і.", - інформують в ЦНС.

Новини про паспортизацію РФ

Українці відмовляються отримувати російське громадянство на тимчасово окупованих територіях. Попри значні труднощі більшість громадян України ігнорують ініціативи загарбників з паспортизації.

Нещодавно ми розповідали, що росіяни з початку 2024 року відмовлятимуть у медичному обслуговуванні українцям на окупованих територіях, які не отримали паспорт РФ.

Також ми писали про те, що у своїх методах з примусової паспортизації окупанти використовували місцевих зрадників. Так, нещодавно було оголошено про підозру чотирьом мешканкам Херсону, які нав'язували російські паспорти українцям під час окупації міста.

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