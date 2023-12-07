Москва використовує досвід війни з Україною для навчання генералів, - британська розвідка

У російській армії з'явилася значна кількість офіцерів, які здобули бойовий досвід на війні з Україною. З них готуватимуть майбутніх генералів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як наголошується у зведенні, 1 грудня 2023 року в Російській академії Генерального штабу розпочався новий набір російських офіцерів. У міноборони Росії заявили, що понад 60% з них мають бойовий досвід. Хоча це не уточнюється, більшість, ймовірно, здобули цей досвід в Україні з 2022 року.

За даними британської розвідки, люди які навчаються в академії зазвичай мають ранг між майором і генерал-майором (що еквівалентно генералу з однією зіркою в системі НАТО) і виділяються як такі, що мають потенціал для вищого командування.

Хоча значну частину деяких фахівців, таких як пілоти, було задіяно в операціях у Сирії, війна в Україні означає, що бойовий досвід тепер більш поширений серед російських офіцерів середньої ланки, йдеться в повідомленні.

"Найближчими роками це покоління, ймовірно, вплине на майбутній напрямок російської армії і на те, чи застосовуватимуть вона уроки, зроблені з війни в Україні", - зазначають у Міноборони Британії.

Ліквідація російських генералів

На початку грудня російська влада підтвердила, що генерал-майора Володимира Завадського, заступника командувача 14-го армійського корпусу Росії, дійсно ліквідовано в Україні.

Завадський став сьомим генерал-майором, смерть якого була підтверджена Росією, та 12-м генералом, про смерть якого повідомлялося з початку війни.

Смерті високопосадовців російських офіцерів, які військові аналітики в деяких випадках пояснюють успіхом України в перехопленні повідомлень, стали більш рідкісними в міру продовження війни.

Нагадаємо, у липні 2023 року в районі тимчасово окупованого Бердянська було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.

У червні 2022 року управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердило загибель у бою під Попасною російського генерал-майора Романа Кутузова.