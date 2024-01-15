Москва суттєво завищує чисельність своєї армії, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, 11 січня заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що у 2023 році до російських збройних сил вступило 500 тисяч осіб.

"Цілком ймовірно, що ця цифра суттєво завищена", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, прагнучи досягти цільових показників набору, російські військові з квітня 2023 року дозволили випускникам шкіл підписувати контракти з російською армією. Останні дані, опубліковані "Медіазоною" та Російською службою Бі-бі-сі, свідчать про те, що в ході війни загинули щонайменше п'ять росіян 2005 року народження.

"Вельми ймовірно, що набір російських військових для ведення війни непропорційно більшою мірою здійснюється з бідних і сільських регіонів Росії", - зазначають у Міноборони Британії.

Російська армія

За даними ГУР Міноборони, на території України зараз перебувають 462 тисячі російських військових. Зокрема, 35 тисяч осіб Росгвардії забезпечують окупаційний режим на тимчасово захопленій території.

З 1 січня 2024 року призовний вік на території Росії підняли з 27 до 30 років. Нижня планка залишилася незмінною. Росіяни зможуть забирати на термінову службу у 18 років.

Станом на 15 січня 2024 року втрати російської армії в Україні сягнули 370 тисяч осіб.