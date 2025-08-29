UA

Москва стривожена: обсяги торгівлі з Пекіном обвалюються перед зустріччю Путіна та Сі

Фото: Президент Росії Володимир Путін і Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Падіння російсько-китайської торгівлі викликає занепокоєння Москви перед самітом лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Росія зіткнулася з падінням обсягів торгівлі з Китаєм і прагне змінити цю тенденцію перед майбутнім самітом лідерів у північному портовому місті Тяньцзінь.

Так, за даними китайської митниці, у період з січня по липень 2025 року торгівля між країнами скоротилася на 8,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це падіння частково пояснюється природною корекцією після рекордного рівня торгівлі у 2024 році, проте у Москві спостерігають це з занепокоєнням.

Причини падіння торгівлі

Російський експорт нафти до Китаю скоротився майже на 20%, а імпорт з Китаю смартфонів, комп’ютерів і транспортних засобів – до 27-46% залежно від категорії товарів.

Водночас спостерігається зростання експорту з Росії алюмінію, міді та нікелю, а також збільшення імпорту дешевих товарів, що потребує спрощення митних процедур.

Сфери потенційного зростання

Російські чиновники розглядають розширення співпраці у сільському господарстві, енергетиці та транспортних проектах, зокрема трубопровід "Сила Сибіру-2".

Політичний контекст

Путін прагне використати саміт для зміцнення стратегічного партнерства та демонстрації протидії впливу США.

Аналітики зазначають, що Китай діє переважно у власних інтересах і залишається домінуючим гравцем у відносинах, а Росія залежна від підтримки Пекіна у економічній та військовій сферах.

Саміт має стати важливим етапом для відновлення двосторонньої торгівлі та зміцнення стратегічного співробітництва між Москвою та Пекіном, проте економічна та політична асиметрія залишається ключовим фактором у цих відносинах.

Саміт Путіна та Сі Цзіньпіна стане черговим важливим етапом для підтримки двосторонніх відносин та спроби Москви стабілізувати торгівлю з головним економічним партнером.

Володимир ПутінРосійська ФедераціяКитайСі Цзіньпін