Москва або Сочі: Лавров розповів, де можуть зустрітися Путін і Зеленський
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розповів, де можуть зустрітися президент РФ Володимир Путін і український президент Володимир Зеленський. За його словами, український лідер може розраховувати на зустріч у Москві або Сочі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
За його словами, з питань двосторонніх відносин зустріч може відбутися там, де сторони домовляться.
"Якщо Зеленський хоче обговорювати нормалізацію двосторонніх відносин, які страждають від збитків, завданих односторонніми діями його режиму, і на ці дії, звичайно, ми відповідаємо, ми готові. Будь ласка, нехай приїжджає до Москви, Сочі, Петербурга, куди домовляться", - заявив Лавров.
Водночас, обговорення питань Донбасу, на його думку, має відбуватися у Тристоронній контактній групі.
"… де за рішенням нормандського формату мають розглядатися всі питання врегулювання безпосередньо між Києвом та Донецьком, Києвом та Луганськом. А коли він заявляє, що не буде з ними розмовляти, це погано. Але це погано для внутрішньоукраїнської кризи, а для наших відносин - якщо у нього є, що сказати і як виправляти ті кроки щодо їх руйнування, які ініціював Київ, Зеленський та його попередник, ми готові це розглянути", - додав Лавров.
Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував організувати зустріч Путіна та Зеленського на турецькій території. За його словами, така зустріч могла пройти віч-на-віч.
У президента України відреагували на запрошення до Туреччини, заявивши, що така зустріч може мати потенціал.