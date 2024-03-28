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Москва русифікує окуповані області України та будує в'язниці, - британська розвідка

Фото: Кремль русифікує окуповані території України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російська влада висуває нові ініціативи з управління на тимчасово окупованих територіях України. Готують чиновників та будують в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Російська академія народного господарства та державної служби запускає магістерську програму "Державне та муніципальне управління", яка, за словами представника вишу, дасть випускникам навички роботи на всіх рівнях влади, у тому числі у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Крім того, міністр юстиції Росії Костянтин Чуйченко заявив, що Росія створила 58 федеральних пенітенціарних установ на тимчасово окупованих територіях України.

За даними британської розвідки, ймовірно, створення магістерської програми частково спрямоване на подолання нестачі бажаючих та кваліфікованих кадрів на російських урядових посадах на тимчасово окупованих територіях України.

Це може бути пов'язано з планами президента Росії Володимира Путіна щодо створення нової адміністративної еліти, як зазначено у його посланні до Федеральних зборів минулого місяця, а також із виданням президентського указу в січні 2024 року про створення нового кадрового резерву, йдеться у зведенні.

"Це ще одне свідчення заходів щодо русифікації, спрямованих на приведення правових та політичних засад тимчасово окупованих територій України у відповідність до норм Російської Федерації. Інші аналогічні заходи на сьогоднішній день включають розширення російської судової системи, запровадження російської освітньої програми, видачу російських паспортів та будівництво російської телекомунікаційної інфраструктури", - зазначають у Міноборони Британії.

Насильницька паспортизація

Раніше британська розвідка повідомляла, що українцям, які в окупації відмовилися від російських паспортів, загрожує депортація до відділень Росії. За даними МВС Росії, на тимчасово окупованих територіях України проживає близько 2,8 млн жителів, які в даний час є власниками російських паспортів.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що видача російського паспорта українцям на окупованих територіях має вважатися процедурою, яка відбулася насильно. Тому не можна називати всіх громадян, які отримали паспорти РФ злочинцями.

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