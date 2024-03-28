Москва руссифицирует оккупированные области Украины и строит тюрьмы, - британская разведка

Как отмечается в сводке, Российская академия народного хозяйства и государственной службы запускает магистерскую программу "Государственное и муниципальное управление", которая, по словам представителя вуза, даст выпускникам навыки работы на всех уровнях власти, в том числе в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что Россия создала 58 федеральных пенитенциарных учреждений на временно оккупированных территориях Украины.

По данным британской разведки, вероятно, создание магистерской программы частично направлено на преодоление нехватки желающих и квалифицированных кадров на российских правительственных должностях на временно оккупированных территориях Украины.

Это может быть связано с планами президента России Владимира Путина по созданию новой административной элиты, как указано в его послании Федеральному собранию в прошлом месяце, а также с изданием президентского указа в январе 2024 года о создании нового кадрового резерва, говорится в сводке.

"Это еще одно свидетельство мер по русификации, направленных на приведение правовых и политических основ временно оккупированных территорий Украины в соответствие с нормами Российской Федерации. Другие аналогичные меры на сегодняшний день включают расширение российской судебной системы, введение российской образовательной программы, выдачу российских паспортов и строительство российской телекоммуникационной инфраструктуры", - отмечают в Минобороны Британии.