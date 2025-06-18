Москва розповідає про нелегітимність Зеленського: реакція Стефанчука

Стефанчук прокоментував заяви російського керівництва, яке неодноразово стверджувало, що єдиним легітимним органом в Україні є парламент, і що готове вести переговори саме з ним.

"Я чітко сказав, що мені дуже приємно, що нарешті вони почали читати хоча б Конституцію України. Але хай читають її добре, якщо вони свою не вміють читати. Чітко передбачено, що президент України продовжує свої повноваження до вступу на посаду нового президента", - сказав він.

За словами спікера парламенту, чинний президент Володимир Зеленський є гарантом Конституції і представником України у міжнародних відносинах.

"Всі інші їхні рожеві мрії нехай залишать собі. Український парламент – конституційний орган, але він виконує всі ті повноваження, які йому передбачені в Конституції України", - підкреслив Стефанчук.

Він висловив сподівання, що конституційний порядок в Україні збережеться надовго, незважаючи на спроби зовнішнього тиску.