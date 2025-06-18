Москва рассказывает о нелегитимности Зеленского: реакция Стефанчука

Россия заявляет, что легитимным в Украине является только парламент, и отвергает полномочия президента Владимира Зеленского.
Об этом рассказал глава Верховной рады Руслан Стефанчук в большом интервью РБК-Украина.
Стефанчук прокомментировал заявления российского руководства, которое неоднократно утверждало, что единственным легитимным органом в Украине является парламент, и что готово вести переговоры именно с ним.
"Я четко сказал, что мне очень приятно, что наконец-то они начали читать хотя бы Конституцию Украины. Но пусть читают ее хорошо, если они свою не умеют читать. Четко предусмотрено, что президент Украины продолжает свои полномочия до вступления в должность нового президента", - сказал он.
По словам спикера парламента, действующий президент Владимир Зеленский является гарантом Конституции и представителем Украины в международных отношениях.
"Все остальные их розовые мечты пусть оставят себе. Украинский парламент - конституционный орган, но он выполняет все те полномочия, которые ему предусмотрены в Конституции Украины", - подчеркнул Стефанчук.
Он выразил надежду, что конституционный порядок в Украине сохранится надолго, несмотря на попытки внешнего давления.
Российская Федерация (РФ) регулярно ставит под сомнение легитимность Зеленского после завершения его конституционного пятилетнего срока 20 мая 2024 года.
В Москве утверждают, что без проведения новых выборов его полномочия якобы утратили силу. Этот тезис активно разгоняется пропагандой страны-террориста и Россией на международной арене.
Впрочем, украинское законодательство четко предусматривает, что в военное время выборы не проводятся, а действующий президент продолжает исполнять свои обязанности до инаугурации нового главы государства.
Директор правового департамента МИД Максим Мусихин уже утверждал о том, что председатель Верховной Рады Украины может не подойти на роль подписанта будущего договора между странами, а Зеленский якобы является "нелегитимным".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.