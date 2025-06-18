Москва рассказывает о нелегитимности Зеленского: реакция Стефанчука

Стефанчук прокомментировал заявления российского руководства, которое неоднократно утверждало, что единственным легитимным органом в Украине является парламент, и что готово вести переговоры именно с ним.

"Я четко сказал, что мне очень приятно, что наконец-то они начали читать хотя бы Конституцию Украины. Но пусть читают ее хорошо, если они свою не умеют читать. Четко предусмотрено, что президент Украины продолжает свои полномочия до вступления в должность нового президента", - сказал он.

По словам спикера парламента, действующий президент Владимир Зеленский является гарантом Конституции и представителем Украины в международных отношениях.

"Все остальные их розовые мечты пусть оставят себе. Украинский парламент - конституционный орган, но он выполняет все те полномочия, которые ему предусмотрены в Конституции Украины", - подчеркнул Стефанчук.

Он выразил надежду, что конституционный порядок в Украине сохранится надолго, несмотря на попытки внешнего давления.