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Москва розповідає про нелегітимність Зеленського: реакція Стефанчука

Середа 18 червня 2025 10:15
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Москва розповідає про нелегітимність Зеленського: реакція Стефанчука Фото: Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко, Мілан Лєліч

Росія заявляє, що легітимним в Україні є лише парламент, і відкидає повноваження президента Володимира Зеленського.

Про це розповів голова Верховної ради Руслан Стефанчук у великому інтерв'ю РБК-Україна.

Стефанчук прокоментував заяви російського керівництва, яке неодноразово стверджувало, що єдиним легітимним органом в Україні є парламент, і що готове вести переговори саме з ним.

"Я чітко сказав, що мені дуже приємно, що нарешті вони почали читати хоча б Конституцію України. Але хай читають її добре, якщо вони свою не вміють читати. Чітко передбачено, що президент України продовжує свої повноваження до вступу на посаду нового президента", - сказав він.

За словами спікера парламенту, чинний президент Володимир Зеленський є гарантом Конституції і представником України у міжнародних відносинах.

"Всі інші їхні рожеві мрії нехай залишать собі. Український парламент – конституційний орган, але він виконує всі ті повноваження, які йому передбачені в Конституції України", - підкреслив Стефанчук.

Він висловив сподівання, що конституційний порядок в Україні збережеться надовго, незважаючи на спроби зовнішнього тиску.

Питання легітимності президента України

Російська Федерація (РФ) регулярно ставить під сумнів легітимність Зеленського після завершення його конституційного п’ятирічного терміну 20 травня 2024 року.

В Москві стверджують, що без проведення нових виборів його повноваження нібито втратили силу. Ця теза активно розганяється пропагандою країни-терориста та Росією на міжнародній арені.

Втім, українське законодавство чітко передбачає, що у воєнний час вибори не проводяться, а чинний президент продовжує виконувати свої обов’язки до інавгурації нового глави держави.

Директор правового департаменту МЗС Максим Мусіхін вже стверджував про те, що голова Верховної Ради України може не підійти на роль підписанта майбутнього договору між країнами, а Зеленський нібито є "нелегітимний".

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