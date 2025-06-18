Москва рассказывает о нелегитимности Зеленского: реакция Стефанчука
Россия заявляет, что легитимным в Украине является только парламент, и отвергает полномочия президента Владимира Зеленского.
Об этом рассказал глава Верховной рады Руслан Стефанчук в большом интервью РБК-Украина.
Стефанчук прокомментировал заявления российского руководства, которое неоднократно утверждало, что единственным легитимным органом в Украине является парламент, и что готово вести переговоры именно с ним.
"Я четко сказал, что мне очень приятно, что наконец-то они начали читать хотя бы Конституцию Украины. Но пусть читают ее хорошо, если они свою не умеют читать. Четко предусмотрено, что президент Украины продолжает свои полномочия до вступления в должность нового президента", - сказал он.
По словам спикера парламента, действующий президент Владимир Зеленский является гарантом Конституции и представителем Украины в международных отношениях.
"Все остальные их розовые мечты пусть оставят себе. Украинский парламент - конституционный орган, но он выполняет все те полномочия, которые ему предусмотрены в Конституции Украины", - подчеркнул Стефанчук.
Он выразил надежду, что конституционный порядок в Украине сохранится надолго, несмотря на попытки внешнего давления.
Вопрос легитимности президента Украины
Российская Федерация (РФ) регулярно ставит под сомнение легитимность Зеленского после завершения его конституционного пятилетнего срока 20 мая 2024 года.
В Москве утверждают, что без проведения новых выборов его полномочия якобы утратили силу. Этот тезис активно разгоняется пропагандой страны-террориста и Россией на международной арене.
Впрочем, украинское законодательство четко предусматривает, что в военное время выборы не проводятся, а действующий президент продолжает исполнять свои обязанности до инаугурации нового главы государства.
Директор правового департамента МИД Максим Мусихин уже утверждал о том, что председатель Верховной Рады Украины может не подойти на роль подписанта будущего договора между странами, а Зеленский якобы является "нелегитимным".
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