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Москва разочарована. Украина не давала письменных ответов на документы ОРДЛО, - Гармаш

Новина українською →
Киев, Вторник 08 февраля 2022 18:42
Москва разочарована. Украина не давала письменных ответов на документы ОРДЛО, - Гармаш Фото: Сергей Гармаш (facebook com sergiy garmash)
Автор: Артем Горовенко

Украина на сегодняшних заседаниях рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не давала письменных ответов на документы представителей оккупационных властей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. А их заявления о том, что Киев обязался дать письменные ответы, не соответствуют действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook представителя оккупированного Донецка в украинской делегации Сергея Гармаша.

По его словам, представители оккупантов направили ОБСЕ заявление о том, что на последней нормандской встрече политических советников Андрей Ермак якобы взял обязательство, что украинская сторона будет письменно отвечать на предложения ОРДЛО. Но они выдали желаемое за действительное.

"Сегодня состоялось заседание политической рабочей группы ТКГ. Никаких письменных ответов на документы ОРДЛО Украина не давала", - отметил Гармаш.

Он подчеркнул, что российский представитель настаивал на том, что Ермак обещал реагировать на все предложения по урегулированию.

"Так мы и реагируем. Мы готовы обсуждать все предложения, которые находятся в работе ТКГ. Но договоренности о письменной форме таких реакций - нет и не было… В общем, Москва разочарована. Посмотрим, что будет завтра на заседании ТКГ", - добавил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал задачу максимум на нормандской встрече политических советников в Берлине - разблокировать работу Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Также ранее сообщалось, почему Украина не рассматривает "мирный план" от ОРДЛО.

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