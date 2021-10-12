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Гармаш объяснил, почему Украина в ТКГ не рассматривает "мирный план" от ОРДЛО

Новина українською →
Киев, Вторник 12 октября 2021 16:58
Гармаш объяснил, почему Украина в ТКГ не рассматривает "мирный план" от ОРДЛО Фото: Сергей Гармаш (facebook com sergiy garmash)
Автор: Сергей Новиков

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе не рассматривает так называемый "мирный план" от представителей оккупационной власти, поскольку его должна подать Россия. А боевики вообще не являются стороной переговорного процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook представителя Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергея Гармаша.

По его словам, почти год назад политической подгруппе поручили разработать План действий по урегулированию конфликта в полном соответствии с Минскими соглашениями.

"Украина представила свои письменные предложения, а Россия до сих пор не сделала этого. Москва лишь ограничилась позицией, что в целом поддерживает "соответствующие минским соглашениям подходы", предложенные ОРДЛО. То есть, не представила свои письменные предложения, а по-барски дала оценку предложениям своих марионеток", - отметил Гармаш.

Он подчеркнул, что поскольку переговоры ведутся между Украиной и Россией при посредничестве ОБСЕ, то украинская сторона уже почти год просит Россию, чтоб она хотя бы просто переслала от себя тот план.

"Москва наш план не принимает, но и своего не предлагает. Тупик", - добавил Гармаш.

Напомним, украинский "План совместных шагов" предполагает вывод российских войск с Донбасса, увеличение численности миссии ОБСЕ, передачу контроля над границей и так далее.

Оккупанты же хотят, чтобы Украина одобрила план мирного урегулирования на уровне Верховной рады, а также закрепила в Конституции особый статус Донбасса. Кроме того, предлагается провести местные выборы на этих территориях до передачи контроля над границей с РФ.

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