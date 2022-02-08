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Москва розчарована. Україна не давала письмових відповідей на документи ОРДЛО, - Гармаш

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 18:42
Москва розчарована. Україна не давала письмових відповідей на документи ОРДЛО, - Гармаш Фото: Сергій Гармаш (facebook com sergiy garmash)
Автор: Артем Горовенко

Україна на сьогоднішніх засіданнях робочих підгруп Тристоронньої контактної групи (ТКГ) не давала письмових відповідей на документи представників окупаційної влади окремих районів Донецької та Луганської областей. А їхні заяви про те, що Київ зобов'язався дати письмові відповіді, не відповідають дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook представника окупованого Донецька в українській делегації Сергія Гармаша.

За його словами, представники окупантів направили ОБСЄ заяву про те, що на останній нормандській зустрічі політичних радників Андрій Єрмак нібито взяв зобов'язання, що українська сторона буде письмово відповідати на пропозиції ОРДЛО. Але вони видали бажане за дійсне.

"Сьогодні відбулося засідання політичної робочої групи ТКГ. Ніяких письмових відповідей на документи ОРДЛО Україна не давала", - зазначив Гармаш.

Він підкреслив, що російський представник наполягав на тому, що Єрмак обіцяв реагувати на всі пропозиції щодо врегулювання.

"Так ми і реагуємо. Ми готові обговорювати всі пропозиції, які знаходяться в роботі ТКГ. Але домовленості про письмову форму таких реакцій - немає і не було... Загалом, Москва розчарована. Подивимося, що буде завтра на засіданні ТКГ", - додав він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав завдання максимум на нормандській зустрічі політичних радників у Берліні - розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Також раніше повідомлялося, чому Україна не розглядає "мирний план" від ОРДЛО.

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