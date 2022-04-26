Москва пригрозила Британии "ответом" за поддержку права Украины атаковать Россию

Москва пригрозила Британии "пропорциональным ответом" за поддержку права Украины атаковать Россию. Министерство обороны РФ заявило, что располагает высокоточным оружием для нанесения ответных ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Прямое провоцирование Лондоном Украины на такие действия, если такие действия будут осуществлены, немедленно приведет к нашему пропорциональному ответу", - цитирует агентство заявление российского минобороны.
Там добавили, что вооруженные силы страны находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов "высокоточным" оружием большой дальности по центрам принятия решений в Киеве.
В минобороны РФ также заявили, что в случае нанесения таких ударов не будут браться в расчет нахождение в этих центрах представителей западных стран.
Напомним, ранее заместитель госсекретаря парламента Британии по вооруженным силам Джеймс Хиппи заявил, что Украина имеет полное право наносить удары по российской территории.
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