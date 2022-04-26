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Москва пригрозила Британии "ответом" за поддержку права Украины атаковать Россию

Фото: Россия угрожает Британии из-за поддержки Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Москва пригрозила Британии "пропорциональным ответом" за поддержку права Украины атаковать Россию. Министерство обороны РФ заявило, что располагает высокоточным оружием для нанесения ответных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Прямое провоцирование Лондоном Украины на такие действия, если такие действия будут осуществлены, немедленно приведет к нашему пропорциональному ответу", - цитирует агентство заявление российского минобороны.

Там добавили, что вооруженные силы страны находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов "высокоточным" оружием большой дальности по центрам принятия решений в Киеве.

В минобороны РФ также заявили, что в случае нанесения таких ударов не будут браться в расчет нахождение в этих центрах представителей западных стран.

Напомним, ранее заместитель госсекретаря парламента Британии по вооруженным силам Джеймс Хиппи заявил, что Украина имеет полное право наносить удары по российской территории.

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