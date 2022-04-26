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Москва пригрозила Британії "відповіддю" за підтримку права України атакувати Росію

Фото: Росія погрожує Британії через підтримку України (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Москва пригрозила Британії "пропорційною відповіддю" за підтримку права України атакувати Росію. Міністерство оборони РФ заявило, що має високоточну зброю для нанесення ударів у відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Пряме провокування Лондоном України на такі дії, якщо такі дії будуть здійснені, негайно призведе до нашої пропорційної відповіді", - цитує агентство заяву російського Міноборони.

Там додали, що Збройні Сили країни перебувають у цілодобовій готовності до нанесення ударів у відповідь "високоточною" зброєю великої дальності по центрах прийняття рішень у Києві.

У Міноборони РФ також заявили, що в разі нанесення таких ударів не будуть братися до уваги знаходження в цих центрах представників західних країн.

Нагадаємо, раніше заступник держсекретаря парламенту Британії зі Збройних Сил Джеймс Хіпі заявив, що Україна має повне право завдавати ударів по російській території.

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